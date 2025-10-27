Zwei Bewohner eines Hauses in Immensee SZ halten Einbrecher fest

Keystone-SDA

Zwei Bewohner eines Einfamilienhauses in Immensee SZ haben in der Nacht auf Samstag einen Einbrecher angetroffen und zurückgehalten. Eine ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei nahm ihn vor Ort fest.

(Keystone-SDA) Die Bewohner wurden kurz nach 3 Uhr von Geräuschen geweckt und alarmierten umgehend die Polizei, wie diese in einer Mitteilung vom Montag schrieb. Beim Rencontre mit dem Eindringling verletzten sich die Bewohner leicht.

Der mutmassliche Täter habe sich gemäss aktuellen Erkenntnissen über ein Fenster bei einem Lüftungsschacht gewaltsam Zutritt verschafft. Es handle sich bei ihm um einen 22-jährigen Algerier, der bereits rechtskräftig des Landes verwiesen wurde.