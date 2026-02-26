The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Festnahmen nach Raub auf einen Jugendlichen in Olten SO

Keystone-SDA

Ein junger Mann und ein Minderjähriger haben am Mittwochabend in Olten SO einen Jugendlichen beraubt. Die Kantonspolizei nahm die mutmasslichen Täter fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es handelt sich um einen 23-jährigen Schweizer und um einen 16-jährigen Türken, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft seien im Gang.

Das Opfer war um 21.00 Uhr an der Aarauerstrasse im Bereich Bifang zunächst tätlich angegangen und dann beraubt worden. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei rückten aus und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft