Zwei Jugendliche verletzen sich bei E-Trotti-Sturz in Wettswil ZH

Keystone-SDA

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Zwei Knaben sind in Wettswil ZH am Sonntag mit einem E-Trottinett gestürzt. Dabei wurde ein 12-Jähriger schwer und ein 14-Jähriger leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr auf der abfallenden Stationsstrasse in Richtung Bonstetten. Die beiden Jugendlichen im Alter von 12 und 14 Jahren verloren aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Beim anschliessenden Sturz verletzte sich der jüngere der beiden schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam flog ihn ein Rettungshelikopter in ein Spital. Der 14-Jährige kam mit leichten Blessuren davon.

Die Kantonspolizei und die zuständige Jugendanwaltschaft klären nun den genauen Unfallhergang ab. Dabei wird laut Mitteilung auch untersucht, ob das verwendete E-Trottinett-Modell in der Schweiz überhaupt für den Strassenverkehr zugelassen ist.