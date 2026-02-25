Zwei Kutschpferde sterben nach Kollision mit Auto in Lotzwil

Keystone-SDA

Bei der Kollision einer Kutsche mit einem Auto in Lotzwil sind am Mittwochnachmittag die beiden Kutschpferde gestorben. Der Autofahrer verletzte sich leicht.

(Keystone-SDA) Die Gründe für den Unfall seien noch zu klären, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mit. Der Unfall wurde um kurz nach 14.20 Uhr gemeldet. Ein Kutscher hatte zuvor das Pferdegespann auf dem Werkhof der Gemeinde Lotwzil angehalten und war von der Kutsche abgestiegen. Darauf gingen die zwei Pferde mit der Kutsche durch und rannten in Richtung Langenthalstrasse, wo ein Auto sie erfasste.

Für die Unfallarbeiten war der Verkehr rund eineinhalb Stunden unterbrochen, wie die Polizei weiter schrieb. Auch Feuerwehren standen im Einsatz. Die Abklärungen zum Unfallhergang und zum Sachschaden seien im Gange, hiess es am Abend.