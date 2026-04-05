Zwei Männer brechen in Schaffhauser Garagen ein und zünden Auto an

Keystone-SDA

Im Kanton Schaffhausen haben zwei Männer in der Nacht auf Sonntag in zwei Garagen eingebrochen. Sie stahlen ein Auto und zündeten es später an. Die Fahndung nach den Einbrechern blieb zunächst erfolglos.

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(Keystone-SDA) Gegen 2.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Garagenbetrieb in Siblingen, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung am Abend schrieb. Dort stahlen sie ein Auto. Nach der Tat entfernten sich die Unbekannten von Siblingen.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 3.15 Uhr, beobachtete ein Anwohner beim Dorfladen in Siblingen laut Polizei zwei junge Männer, die neben einem Auto standen. Auf die Frage, ob sie Hilfe bräuchten, seien diese eingestiegen, weggefahren und hätten ein paar Meter weiter in Richtung Schleitheim erneut angehalten.

Kurze Zeit später hörte der Anwohner das Bersten einer Scheibe sowie einen akustischen Alarm. Die beiden Personen seien zurück zum Auto gerannt, hätten beim Manövrieren ein geparktes Fahrzeug gestreift und seien danach mit dem Auto, an dem sich keine Kontrollschilder befanden, geflohen. Das in der ersten Garage gestohlene Auto stellten die Einbrecher in Beringen ab und zündeten es an.