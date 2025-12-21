Zwei Marokkaner nach Einbrüchen im Kanton Glarus festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat einer Einbruchsserie am Samstag in Mühlehorn im Kanton Glarus zwei Marokkaner festgenommen. Beide, ein 17- und ein 19-Jähriger, ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, sind der Polizei nach eigenen Angaben wegen Einbruchdiebstählen bekannt, zur Verhaftung ausgeschrieben und nun auch im neuesten Fall tatverdächtig.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Kurz nach 16.00 Uhr am Samstag wurden der Kantonspolizei Glarus mehrere Einbrüche in Mühlehorn gemeldet, wie sie am Sonntagabend mitteilte. Betroffen waren demnach Häuser im Bereich Seegarten, Strandweg und Oberdorfstrasse.

In einem Fall stellte ein Jugendlicher, der sich alleine im Haus aufhielt, eine unbekannte Person im Gebäude fest. Diese flüchtete nach der Entdeckung in unbekannte Richtung.

Daraufhin leitete die Einsatzzentrale im an den Kanton St. Gallen angrenzenden Gebiet eine grossräumige Fahndung ein. Während Stunden standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Glarus sowie der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.

Die Fahndung wurde durch Polizeihunde und eine Drohne unterstützt. In deren Verlauf wurden in Mühlehorn drei unbekannte Personen festgestellt, die wiederholt die Flucht ergriffen und mutmassliches Diebesgut zurückliessen. Eine Person konnte schliesslich angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz.

Später wurde am Bahnhof Murg im Kanton St. Gallen ein weiterer Tatverdächtiger, ein 19-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, angehalten.