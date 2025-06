Zwei mutmassliche Täter nach Auseinandersetzung in Schwyz ermittelt

Keystone-SDA

Die Schwyzer Kantonspolizei hat zwei Täter ausfindig gemacht, die vor rund anderthalb Wochen in einer Schlägerei an der Kollegiumsstrasse in Schwyz verwickelt waren. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass der Grund für die Auseinandersetzung untersucht wird.

(Keystone-SDA) Bei den zwei mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen 20-jährigen Italiener und einen 16-jährigen Schweizer, wie die Kantonspolizei mitteilte.

In der Nacht auf Sonntag, 1. Juni, kam es um 00.45 Uhr an der Kollegiumstrasse in Schwyz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 17-jähriger Schweizer wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Er habe das Spital inzwischen wieder verlassen, hiess es im Communiqué.