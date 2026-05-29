Zwei Personen in Dietikon wegen illegaler Behandlungen verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in Dietikon zwei Personen wegen illegaler kosmetischer Behandlungen verhaftet. Eine Ukrainerin und ein deutscher Arzt hatten ohne die nötigen Bewilligungen Botox- und Hyaluronbehandlungen angeboten.

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(Keystone-SDA) Aufgeflogen waren die beiden bei einer Kontrolle in einem Kosmetikstudio am Dienstag, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die 45-jährige Ukrainerin verfügte weder über die erforderlichen Qualifikationen noch über die notwendigen arbeitsrechtlichen Bewilligungen.

Der 72-jährige deutsche Arzt besass keine kantonale Berufsausübungsbewilligung für den Kanton Zürich. Die beiden Personen hätten kosmetische Eingriffe wie Botox- und Hyaluronbehandlungen angeboten und durchgeführt.

Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere tausend Franken Bargeld sicher. Zudem fanden sie diverse Substanzen und Medikamente, darunter Botox und Hyaluronpräparate, die teilweise in der Schweiz nicht zugelassen sind.