Zwei Personen nach Wohnungsbrand in Zürich im Spital

Keystone-SDA

Beim Vollbrand einer Parterre-Wohnung in Zürich haben zwei Personen am Samstagabend gegen 20 Uhr so schwere Verletzungen erlitten, dass sie ins Spital mussten. Zwei weitere wurden leichter verletzt. Eine Person aus den oberen Wohnungen rettete die Feuerwehr mit einer Drehleiter.

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen von Berufsfeuerwehr, Sanität und Stadtpolizei beim Brandort im Kreis 3 stand die Wohnung in Vollbrand, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilte. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Eine Person in den oberen Stockwerken konnte wegen des Rauchs nicht durchs Treppenhaus entkommen. Die Berufsfeuerwehr brachte sie über die Autodrehleiter in Sicherheit.

Weitere Hausbewohner brachten retteten sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie. Mit Atemschutzgeräten suchte die Feuerwehr das Gebäude ab und stellte sicher, dass sich niemand mehr im Inneren aufhielt.

Vor Ort versorgte die Sanität vier Personen. Drei hatten Rauchvergiftungen, eine verbrannte Hände. Eine Katze versorgte der Rettungsdienst mit Sauerstoff und übergab sie dem Tierspital.

Am Abend führte die Berufsfeuerwehr Kohlenmonoxid-Messungen durch, worauf die Bewohner wieder ins Gebäude zurück konnten – mit Ausnahme jene der Parterre-Wohnung. Diese ist unbewohnbar. Die Brandursache klären Fachleute der Stadt- und Kantonspolizei ab.