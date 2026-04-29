Zwei Personen verletzen sich bei Brand in Winterthur

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Winterthur sind am Mittwochmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Die Brandursache ist noch unbekannt.

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(Keystone-SDA) Eine der Verletzten musste durch die Feuerwehr evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die meisten Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Burgstrasse hätten sich selber in Sicherheit bringen können.

Neben der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, wurde eine zweite Wohnung durch den Rauch beschädigt. Der Schaden dürfte über 100’000 Franken betragen. Die beiden Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar, schreibt die Kantonspolizei.