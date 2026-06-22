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Zwei Personen verletzt nach Autokollision auf der Axenstrasse

Keystone-SDA

Auf der Axenstrasse in Morschach SZ ist es am Sonntagabend zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Zwei Personen wurden verletzt und in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Schwyzer Kantonspolizei bog ein 58-jähriger Autofahrer kurz vor 17.30 Uhr aus einer Seitenstrasse auf die Axenstrasse ein. Dabei kam es zur seitlich-frontalen Kollision mit einem Auto, das in Richtung Sisikon unterwegs war.

Die 55-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeugs wurde mit «unbestimmten Verletzungen» in ein ausserkantonales Spital gebracht, wie es weiter hiess. Der Beifahrer des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Er konnte dieses noch am selben Abend wieder verlassen.

Während des Unfalls und der Bergungsarbeiten kam es auf der Axenstrasse zwischen Flüelen und Brunnen zu einem längeren Rückstau.

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