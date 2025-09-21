Zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Keystone-SDA

Extremistische Palästinenser im Gazastreifen haben erneut zwei Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, ein Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden und das zweite in einem offenen Gebiet eingeschlagen. Zuvor habe es in der Hafenstadt Aschdod nördlich des Gazastreifen und in einem anderen Gebiet weiter östlich Raketenalarm gegeben. Es gab keine Berichte über mögliche Verletzte. Es war zunächst unklar, welche der palästinensischen Terrororganisationen hinter dem Angriff stand.

(Keystone-SDA) Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden.