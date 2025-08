Zwei Raubüberfälle von Maskierten im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Ein Vermummter hat am Freitagabend in Rüthi SG einen 15-jährigen Jugendlichen überfallen. Später in der Nacht raubten zwei maskierte Männer in Grabs SG einen Spaziergänger aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Fahndung nach den beiden Maskierten blieb bis zum Samstagmorgen erfolglos.

(Keystone-SDA) Kurz vor 21.50 Uhr kommandierte ein vermummter Mann in Rüthi SG einen Jugendlichen zu Boden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 15-Jährige hatte gemeinsam mit anderen Jugendlichen beim Schulhaus Bündt gerade Feuerwerk gezündet.

Da der 15-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, packte der mit einem Bambusstock und einem Messer bewaffnete Mann den Jugendlichen, woraufhin sich letzterer auf den Boden legte. Der Täter nahm daraufhin das Mobiltelefon des Jugendlichen an sich und verliess den Ort.

Der Jugendliche floh in der Folge und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Patrouille wurde der Täter, ein 48-Jähriger Schweizer, durch mehrere Personen festgehalten, wie die Polizei weiter mitteilte. Er wurde festgenommen. Die genauen Umstände und das Motiv des Angriffs werden abgeklärt, wie es weiter heisst.

Später in der Nacht, kurz nach 1.45 Uhr am Samstag, wurde ein Spaziergänger in Grabs von zwei maskierten und dunkel bekleideten Männern angesprochen. Sie forderten von ihm die Herausgabe des Portemonnaies, wie die Polizei mitteilt.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, richteten die Täter ein Messer gegen das Opfer. Nachdem der 21-Jährige das Portemonnaie aushändigte, schubsten die Täter ihn. Er fiel einen Hang hinunter, wurde dabei aber nicht verletzt. Die Fahndung nach der Täterschaft blieb bisher erfolglos, wie es weiter heisst.