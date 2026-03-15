Zwei Schweizer nach Schiffsunglück auf Seychellen vermisst

Keystone-SDA

Nach dem Untergang eines Schiffs bei der Inselgruppe der Seychellen werden zwei Schweizer Staatsangehörige vermisst. Fünf weitere konnten gerettet werden. Das hat das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Sonntag bekanntgegeben.

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(Keystone-SDA) Wie das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter schrieb, geht es den fünf geretteten Schweizer Passagieren «den Umständen entsprechend gut». Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen könne es keine weiteren Angaben machen.

Die Schweizer Vertretung in Madagaskar und das Honorarkonsulat auf den Seychellen stünden im Kontakt mit den zuständigen Behörden und den Schweizer Staatsangehörigen.

Das Unglück, über das der «Blick» online zuerst berichtete, ereignete sich bei der Marie-Louise-Insel. Das untergegangene Schiff diente laut Webseiten von Tauchreisen-Anbietern als Basis für Tauchgänge. Die Seychellen im Indischen Ozean gelten als Tauch- und Schnorchel-Paradies.