Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Birmensdorf ZH

Keystone-SDA

Ein 32-Jähriger ist bei einer Frontalkollision am Mittwochabend in Birmensdorf schwer verletzt worden. Der mutmassliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich auf der Plattform X mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gegen 19.45 Uhr sei ein 69-jähriger Autofahrer vom Autobahnanschluss in Birmensdorf in Richtung Oberwil-Lieli gefahren, schrieb die Kantonspolizei Zürich in der Mitteilung. Aus noch ungeklärten Gründen sei er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem korrekt entgegenfahrenden Auto zusammengestossen.

Der 32-jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens sei schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Auch der leicht verletzte 69-Jährige musste nach Polizeiangaben in ein Spital. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersuchen laut Mitteilung die Unfallursache.

Es war bereits die zweite Kollision innerhalb von rund drei Stunden in Birmensdorf. Unabhängig davon war gegen 16.45 Uhr ein 52-jähriger Sportwagenfahrer mutmasslich wegen starken Beschleunigens auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto kollidiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die vier Insassen des entgegenkommenden Autos – zwei Kinder und zwei Frauen – wurden demnach leicht bis mittelschwer verletzt.