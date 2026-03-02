The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Zweisimmen

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Montagmorgen in Oeschseite in der Gemeinde Zweisimmen zwei Personen verletzt worden. Beide wurden zuerst mit der Ambulanz nach Zweisimmen gebracht, bevor sie die Rega in ein Spital flog.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Saanenmöserstrasse im Bereich der Marchgrabenbrücke. Die Lenkerin des von Zweisimmen herkommenden Autos verletzte sich leicht, der Lenker des anderen Autos mittelschwer, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der betroffene Strassenabschnitt war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

