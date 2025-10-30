Zwei Verletzte bei heftiger Frontalkollision in Etzgen AG

Keystone-SDA

Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Mittwochabend in Etzgen AG beide Lenker verletzt worden. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital. Aufgrund des starken Aufpralls wurden die Autos laut Polizeiangaben von der Fahrbahn ins Wiesland geschleudert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 54-jähriger Autolenker war auf der Hauptstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Er kollidierte mit dem korrekt entgegenkommenden 59-jährigen Autolenker.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs auf. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 54-Jährige aufgrund einer Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Kantonspolizei nahm dem Mann den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.