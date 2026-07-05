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Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Samnaun GR

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Samnaun GR sind am Sonntagmittag zwei Töfffahrer gestürzt. Beide wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 45-jähriger Niederländer fuhr kurz vor 12.45 Uhr auf der Talstrasse, als er in einer Linkskurve mit der Leitplanke kollidierte und stürzte. Ein zweiter Motorradfahrer, der hinter ihm fuhr, verlor bei einer Notbremsung ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach der Erstbehandlung durch einen Rettungsdienst flog die Rega die beiden Männer ins Spital nach Scuol GR. Die Strasse blieb für rund eine Stunde gesperrt und wurde für eine weitere halbe Stunde wechselseitig geführt.

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