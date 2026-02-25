The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Verletzte bei Unfall mit Sprengstoff in Illnau-Effretikon ZH

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit Sprengstoff in Illnau-Effretikon ZH haben sich am Mittwochmittag zwei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich bei der ordentlichen Entsorgung von mehreren hundert Kilogramm Sprengmitteln, wie die Kantonspolizei Zürich meldete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Druckwelle sei kilometerweit spürbar gewesen, teilte die Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mit. Entstandene Gebäudeschäden können bei der Polizei gemeldet werden.

Auf ersten Bildern aus dem Weiler Luckhausen und im nahen Illnau waren unter anderem zerborstene Fensterscheiben zu sehen. Der Erdbebendienst registrierte den lauten Knall um 13.07 Uhr als Explosion.

Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch. Diese dient der Erprobung von Sprengtechnik und Durchführung von Brandschutzübungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft