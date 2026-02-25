Zwei Verletzte bei Unfall mit Sprengstoff in Illnau-Effretikon ZH

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit Sprengstoff in Illnau-Effretikon ZH haben sich am Mittwochmittag zwei Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich bei der ordentlichen Entsorgung von mehreren hundert Kilogramm Sprengmitteln, wie die Kantonspolizei Zürich meldete.

(Keystone-SDA) Die Druckwelle sei kilometerweit spürbar gewesen, teilte die Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mit. Entstandene Gebäudeschäden können bei der Polizei gemeldet werden.

Auf ersten Bildern aus dem Weiler Luckhausen und im nahen Illnau waren unter anderem zerborstene Fensterscheiben zu sehen. Der Erdbebendienst registrierte den lauten Knall um 13.07 Uhr als Explosion.

Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände der Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch. Diese dient der Erprobung von Sprengtechnik und Durchführung von Brandschutzübungen.