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Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A2 bei Sempach LU

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A2 bei Sempach hat sich am Mittwochvormittag ein Auffahrunfall zwischen einem Kleinbus und einem Auto ereignet. Dabei verletzten sich zwei Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Die sieben weiteren am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.

Der Unfall geschah um kurz vor 11 Uhr. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere tausend Franken.

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