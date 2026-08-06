Zweite Sanierungsetappe im Berner Marzilibad beginnt

Keystone-SDA

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Die Stadt Bern beginnt am Montag mit den Vorbereitungsarbeiten für die zweite Sanierungsetappe des Freibads Marzili. Die ersten Arbeiten finden ausserhalb der Anlage statt und beeinträchtigen den laufenden Badebetrieb nicht, wie die Stadt mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der eigentliche Baustart auf dem Gelände des Freibads erfolgt am 14. September nach dem Ende der Badesaison. Ab dann wird der westliche Teil abgesperrt, wie die Stadt am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Der östliche Bereich der Liegewiese entlang der Aare, der Bueber, der «Spitz» sowie der Aareweg bleiben für die Bevölkerung während des Winterhalbjahres zugänglich.

Im Zentrum der zweiten Bauetappe steht die Sanierung zweier ehemaliger Badewärterhäuser, die künftig als Buvetten dienen. Zudem entsteht an der Marzilistrasse 39 ein neues Werkstatt- und Lagergebäude. Auch werden Umkleidekabinen und Garderobenschränke instand gesetzt.

Weil die Stadt auch Wasserleitungen und Sanitäranlagen saniert, stehen im Winterhalbjahr keine Duschen und Toiletten zur Verfügung. Aus diesem Grund stellt die Stadt mobile Toiletten auf.

Die Wiedereröffnung des sanierten Bades ist für Mitte Mai 2027 geplant. Das Areal wird in insgesamt vier Etappen erneuert.