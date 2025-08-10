The Swiss voice in the world since 1935

Aziende farmaceutiche non prevedono taglio impieghi in Svizzera

Keystone-SDA

Gli investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. È quanto affermato dal colosso farmaceutico Roche, che prevede un numero di dipendenti stabile nell'anno in corso. Analoga la posizione di Novartis.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Con il nostro recente investimento di 50 miliardi di dollari (40,4 miliardi di franchi al cambio attuale) negli Stati Uniti, ribadiamo il nostro impegno a favore del sistema sanitario e dei pazienti in questa regione”, ha indicato l’azienda basilese all’agenzia Keystone-ATS.

Reagendo a un articolo odierno della NZZ am Sonntag sull’ampliamento delle capacità negli Stati Uniti, Roche ha aggiunto che per ora non prevede alcun impatto degli investimenti sui dipendenti in Svizzera e in altri paesi. “Abbiamo investito miliardi di franchi nelle nostre attività in Svizzera e in Europa e continueremo a farlo”.

Il domenicale zurighese menziona anche l’altro grande gruppo farmaceutico elvetico, Novartis, sostenendo che intende produrre in futuro il 100% dei suoi farmaci più importanti interamente negli Stati Uniti. Secondo il giornale, anche per Novartis gli investimenti negli Stati Uniti non avranno alcun impatto sugli stabilimenti di produzione al di fuori dell’America.

Prevista riunione ai vertici

Il futuro dell’industria farmaceutica svizzera è ormai al centro dell’attenzione anche del mondo politico. Secondo il SonntagsBlick, la ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider e quello dell’economia Guy Parmelin stanno pianificando un incontro con i vertici delle aziende del settore e stanno cercando una data.

“I dipartimenti interessati hanno scambi regolari con tutti i settori economici, compreso quello farmaceutico. Anche attualmente sono previste discussioni”, ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale dell’interno, diretto da Baume-Schneider.

