Oggi l’arrivo del presidente sudafricano Ramaphosa a Berna

Keystone-SDA

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa inizia oggi una visita ufficiale in Svizzera di due giorni. Con questo invito il Consiglio federale intende "sottolineare le forti relazioni" tra i due Paesi "e la volontà di approfondirle".

2 minuti

(Keystone-ATS) Come da tradizione, l’esponente del Congresso Nazionale Africano verrà accolto dal Governo in Piazza federale a Berna nel pomeriggio e poi terrà dei colloqui con una delegazione diretta dalla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e composta anche da Guy Parmelin (economia, formazione e ricerca), Ignazio Cassis (affari esteri) ed Elisabeth Baume-Schneider (interni).

Le discussioni verteranno principalmente sulle relazioni economiche bilaterali, sulla cooperazione allo sviluppo economico (è previsto l’ammodernamento dell’Accordo di libero scambio tra l’AELS e l’Unione doganale dell’Africa australe, SACU) e sul rafforzamento della collaborazione in ambito scientifico, della ricerca e culturale.

Spesso criticata per non aver ripreso attivamente le sanzioni internazionali della comunità internazionale durante il periodo dell’Apartheid, Berna ha instaurato ottime relazioni con Pretoria in seguito al cambio di regime.

Prima forza economica africana e attuale presidente del G20, il Sudafrica è, secondo il Consiglio federale, un partner “importante” per la Svizzera. Nel 2024 gli scambi commerciali tra i due Stati sono ammontati a 3,6 miliardi di franchi, ciò che rende il Sudafrica il secondo partner commerciale della Svizzera nel continente africano e la Confederazione tra i dieci principali investitori stranieri in Sudafrica.

Domani Keller-Sutter accompagnerà Ramaphosa nella Svizzera orientale, per una giornata dedicata all’economia e alla formazione. I due visiteranno infatti una fabbrica e una scuola professionale.