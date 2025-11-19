The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Putin incontra il robot umanoide Grin a una conferenza su IA

Vladimir Putin ha dialogato oggi con un robot umanoide, che ha anche accennato qualche passo di danza davanti a lui, durante una visita a una mostra organizzata nell'ambito della conferenza "Viaggio nell'intelligenza artificiale", svoltasi a Mosca.

(Keystone-ATS) In esposizione i risultati delle aziende russe nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), tra le quali il gruppo Sber Bank, che ha presentato appunto al presidente il robot Grin. Tra le altre iniziative presentate, un bancomat intelligente con modulo integrato per la valutazione rapida della salute e la rete neurale Alisa del gruppo Yandex.

L’Istituto di Intelligenza artificiale e R-Pharm hanno parlato dello sviluppo di farmaci per la terapia di gravi malattie cerebrali con l’aiuto dell’IA.

Putin ha poi partecipato ai lavori della sessione plenaria della conferenza.

