The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera

È facile rinnovare il passaporto svizzero all’estero? Le risposte della community

L’introduzione del passaporto biometrico ha reso indispensabile presentarsi di persona per rinnovarlo. Che sia per motivi di costi o di salute, viaggiare a volte per diverse centinaia, se non migliaia, di chilometri può rappresentare un ostacolo per gli svizzeri e le svizzere che vivono all’estero. Grazie a opzioni come le stazioni mobili o il rinnovo durante le vacanze nella Confederazionea, è comunque possibile aggirare queste difficoltà.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all’estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio. Il mio percorso professionale ha fatto una piccola deviazione nel marketing e nel ruolo di assistente prima di reinserirsi sulla strada del giornalismo in un posto che mi permette di conversare con il mondo intero.

Sono una video-giornalista con esperienza, appassionata nel rendere accessibili e coinvolgenti argomenti complessi attraverso una narrazione multimediale avvincente. Concentrandomi su temi sociali e ambientali, produco diversi formati video su un'ampia gamma di argomenti, specializzandomi in video esplicativi d'impatto con motion graphics e animazione stop-motion. Durante i miei studi di cinema, letteratura inglese e giornalismo, ho fatto esperienza in radio, televisione e stampa in tutta la Svizzera. Dopo aver collaborato con il team Image & Sound del Locarno Film Festival, nel 2018 sono entrata a far parte di SWI swissinfo.ch per produrre reportage locali e internazionali.

>> Leggi anche il nostro articolo sul rinnovo del passaporto e le altre risposte della community:

Altri sviluppi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Emilie Ridard

Quali difficoltà avete incontrato nel rinnovare il vostro passaporto all’estero?

Senza intoppi o complicato: raccontateci come è andato il rinnovo dei vostri documenti d’identità presso la vostra rappresentanza diplomatica svizzera.

Partecipa alla discussione
47 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altri sviluppi

I più letti
Quinta Svizzera

I più discussi

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

Per saperne di più

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR