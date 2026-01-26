Wir haben gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht?
Die Einführung des biometrischen Passes hat es unerlässlich gemacht, persönlich zur Erneuerung zu erscheinen. Sei es aus Kosten- oder Gesundheitsgründen, eine Reise über manchmal mehrere hundert oder gar mehrere tausend Kilometer stellt für gewisse Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Hindernis dar. Dank Optionen wie mobilen Stationen oder der Erneuerung während den Ferien in der Schweiz ist es aber möglich, diese Schwierigkeiten zu umgehen.
