Wir haben gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht?

Die Einführung des biometrischen Passes hat es unerlässlich gemacht, persönlich zur Erneuerung zu erscheinen. Sei es aus Kosten- oder Gesundheitsgründen, eine Reise über manchmal mehrere hundert oder gar mehrere tausend Kilometer stellt für gewisse Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Hindernis dar. Dank Optionen wie mobilen Stationen oder der Erneuerung während den Ferien in der Schweiz ist es aber möglich, diese Schwierigkeiten zu umgehen.

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen.

Ich bin eine erfahrene Videojournalistin, der es ein Anliegen ist, komplexe Themen durch fesselndes multimediales Storytelling zugänglich und ansprechend zu machen. Ich konzentriere mich auf soziale und ökologische Themen und produziere verschiedene Videoformate zu einer breiten Palette von Themen, wobei ich mich auf wirkungsvolle Erklärvideos mit bewegten Grafiken und Stop-Motion-Animationen spezialisiert habe.

Lesen Sie unseren Artikel zum Thema und weitere Antworten aus der Community:

Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist?

Fluggesellschaften verweigern oft das Boarding, falls ein Pass ungültig ist. Welche Lösung haben Sie gefunden? Erzählen Sie uns von Ihren Abenteuern!

