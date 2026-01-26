La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cinquième Suisse

Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Melanie Eichenberger

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Saviez-vous que trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent, en plus de la nationalité suisse, un ou plusieurs autres passeports?

Pour beaucoup, la plurinationalité est devenue une évidence. En même temps, l’expérience montre que le renouvellement des papiers d’identité suisses peut – selon le lieu de résidence – se transformer en véritable calvaire. Comment les personnes concernées y font-elles face? Plusieurs membres de la diaspora nous livrent leur témoignage.

La fiscalité est un autre domaine dans lequel se confrontent différents systèmes. Le 8 mars, la Suisse se prononcera sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Votre point de vue de l’étranger nous intéresse:

Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels en sont les avantages et les inconvénients?

Partagez-nous votre expérience!

7 minutes
7 minutes

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

«Je ne vis pas en Gambie pour rencontrer d’autres Suisses. Si tel est l’objectif de l’émigration, alors autant rester au pays. Il y a plus de Suisses là-bas.»

Témoignage de notre lecteur «boillat»

Cette citation est tirée d’un débat de nos archives. Nous y demandions à nos lectrices et nos lecteurs à l’étranger s’ils vivent dans un lieu où résident de nombreux autres Suisses.

Dans le cadre de notre travail journalistique, nous sommes régulièrement à la recherche de Suisses de l’étranger prêts à témoigner de leur quotidien dans différentes régions du monde. En ce moment, nous serions très intéressés à pouvoir nous entretenir avec des Suisses vivant au Groenland ou en Iran.

Vivez-vous sur place ou connaissez-vous un compatriote dans l’une de ces régions? N’hésitez pas à me contacter par courriel: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

Les SwissCommunity Days d’août 2025 ont marqué le début de la nouvelle législature 2025-2029 du Conseil des Suisses de l’étranger – le «Parlement de la Cinquième Suisse». Avec 71 sièges sur 140, plus de la moitié de l’organe a été renouvelée.

Swissinfo s’est entretenu avec plusieurs nouvelles déléguées et nouveaux délégués et leur a posé la question suivante: que souhaitez-vous accomplir au sein du Conseil des Suisses de l’étranger?

Vous trouverez ci-dessous le dernier épisode de notre minisérie vidéo, dans laquelle nous avons donné la parole, ces derniers mois, aux nouveaux élus.

En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les opinions de ses membres.

Nous sommes régulièrement à la recherche des personnes prêtes à témoigner de leur expérience devant la caméra. Cela vous tente? Alors, n’hésitez pas à me contacter par e-mail: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Sélectionné pour vous

Dans cette infolettre, nous vous proposons une sélection haute en couleur d’histoires que nous avons publiées récemment – à commencer par celle d’une personnalité hors du commun.

À 17 ans, Susanne Bartsch quitte la Suisse pour devenir une icône de la scène club new-yorkaise. Elle nous parle de style, de liberté – et même de son mariage inattendu, en tenue de créateur et sur un podium de défilé de mode.

Des lumières scintillantes de New York, nous partons à l’autre bout du monde – à Hawaï. Là-bas, une personnalité suisse montre ce que signifie l’engagement. Theres Ryf Desai aide, en tant que consule honoraire, ses compatriotes en détresse; qu’il s’agisse d’étudiants en séjour linguistique accidentés ou de touristes bloqués par des incendies de forêt.

Son portrait fait partie de notre série consacrée aux consuls honoraires suisses.

Nous restons aux États-Unis – cette fois sur la piste d’une quête personnelle: celle de Nicole Holst, qui a voyagé de la Californie au Tessin pour visiter les villages de ses arrière-arrière-grands-parents. Il y a découvert davantage sur sa famille, ses racines et sur elle-même.

Plus

Près de quatre semaines après le terrible incendie de Crans-Montana, la Suisse est au centre de l’attention internationale. La colère et la tristesse suscitées par le drame restent vives, et l’image du pays en pâtit. Alexandre Edelmann, directeur de Présence Suisse, explique comment un travail d’information rigoureux peut éviter un préjudice durable à l’image du pays.

Alexandre Edelmann

Politique suisse

Alexandre Edelmann: «La plupart des raisons pour lesquelles la Suisse jouit d’une bonne image dans le monde n’ont pas disparu»

Ce contenu a été publié sur Après le drame de Crans-Montana, le directeur de Présence Suisse estime qu’un important travail d’information sera nécessaire pour éviter un dégât d’image.

Alexandre Edelmann: «La plupart des raisons pour lesquelles la Suisse jouit d'une bonne image dans le monde n'ont pas disparu»

Comme mentionné au début de cette lettre d’information: pour de nombreux Suisses de l’étranger, renouveler son passeport est synonyme de défi. Les témoignages de nos lectrices et lecteurs à l’étranger montrent comment la diaspora y fait face.

Plus
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Vous prévoyez d’émigrer prochainement ou venez tout juste de vous installer dans un nouveau pays?⁠

Alors notre podcast «Adieu, merci la Suisse» est fait pour vous. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur l’émigration et la vie à l’étranger. Disponible partout où vous écoutez vos podcasts.

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

👉  Pour apprendre encore plus de faits étonnants sur la Suisse, c’est par ici.

Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».

Trump signe un décret

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les États-Unis placent la Suisse sur une liste de pays aux méthodes commerciales déloyales.

Aujourd'hui en Suisse
carnaval

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur Bienvenue dans notre sélection des événements les plus importants – et les plus hauts en couleur – survenus en Suisse au cours des sept derniers jours.

La semaine en Suisse
parlement

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Le Conseil de l’Europe a salué ce vendredi les progrès réalisés par la Suisse depuis sa condamnation pour inaction climatique.

Aujourd'hui en Suisse
OMS

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’UDC exige de la Confédération qu’elle sorte de l’Organisation mondiale de la santé. Elle a déposé une motion en ce sens au Parlement.

Aujourd'hui en Suisse
Markus Ritter descendant le grand escalier du Parlement.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les dernières nouvelles de la session parlementaire et une enquête sur le contournement des sanctions contre la Russie dans l’actualité de ce mercredi.

Aujourd'hui en Suisse
La salle du Conseil national.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur La crise des services secrets suisses et les inquiétudes concernant l’imprévisibilité de l’administration Trump font partie des points forts de l’actualité suisse de ce mardi.

Aujourd'hui en Suisse
Thomas Süssli

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les coulisses de la démission du chef de l’armée et le retour devant la justice des anciens dirigeants de la FIFA et de l’UEFA. Notre sélection de l’actualité du jour.

Aujourd'hui en Suisse
Viola Amherd passant tout droit devant les journalistes.

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’actualité suisse de la semaine ou l’«hebdomada horribilis» de Viola Amherd.

La semaine en Suisse
KUPPEL, BUNDESHAUS, BERNER OBERLAND, JUNGFRAU, BERG, BERGE, , REISEN,

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les rentes pour enfants, la 13e rente AVS ou encore la neutralité seront au menu de la session de printemps.

Aujourd'hui en Suisse
Uniforme du chef de l'armée

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’actualité de ce mercredi reste marquée par les déboires du Département fédéral de la défense.

Aujourd'hui en Suisse
Logo de Ruag

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Encore de mauvaises nouvelles pour l’armée suisse dans notre sélection de l’actualité de ce mardi.

Aujourd'hui en Suisse
Friedrich Merz

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur La presse helvétique réagit à la victoire de la CDU aux élections législatives allemandes. Ce lundi marque aussi le troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine.

Aujourd'hui en Suisse
La signature de Donald Trump

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur La menace de droits de douane en Suisse, la réaction controversée de la présidente de la Confédération au discours de J. D. Vance, et Berne qui s’excuse d’un crime contre l’humanité: notre sélection de l’actualité de la semaine.

La semaine en Suisse
Des Yéniches.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Le Conseil fédéral a reconnu que la persécution des gens du voyage au 20e siècle en Suisse était un crime contre l’humanité; notre sélection de l’actualité du jour.

Aujourd'hui en Suisse
Glacier du Rhône

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Beaucoup de statistiques – notamment sur la fonte des glaciers – et une mise au point de la présidente de la Confédération dans notre sélection de l’actualité de ce jeudi.

Aujourd'hui en Suisse
Changement d'un pneu

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur De la route à l’assiette: des résidus de pneus dans nos légumes.

Aujourd'hui en Suisse
Le siège de la SSR à Berne

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Droits de douane, Genève internationale, service public et armes atomiques à l’affiche de notre sélection de l’actualité de ce mardi.

Aujourd'hui en Suisse
LHC

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les préoccupations environnementales autour d’un projet du CERN et les coiffures extravagantes de l’équipe de ski suisse sont à retrouver dans notre sélection du jour.

Aujourd'hui en Suisse
Des travailleurs dans des arbres

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les réflexions de «l’intellectuel le plus controversé de Suisse», le budget presque équilibré de la Confédération, et le vote des Suisses de l’étranger dimanche dernier; notre sélection de l’actualité de la semaine.

La semaine en Suisse
Scène de drogue Letten

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Il y a trente ans, le site du Letten à Zurich était évacué. Mais les scènes de drogue à ciel ouvert se multiplient désormais à nouveau dans les villes suisses.

Aujourd'hui en Suisse

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Texte traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

