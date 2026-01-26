Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,



Saviez-vous que trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent, en plus de la nationalité suisse, un ou plusieurs autres passeports?



Pour beaucoup, la plurinationalité est devenue une évidence. En même temps, l’expérience montre que le renouvellement des papiers d’identité suisses peut – selon le lieu de résidence – se transformer en véritable calvaire. Comment les personnes concernées y font-elles face? Plusieurs membres de la diaspora nous livrent leur témoignage.



La fiscalité est un autre domaine dans lequel se confrontent différents systèmes. Le 8 mars, la Suisse se prononcera sur l’introduction de l’imposition individuelle des couples mariés. Votre point de vue de l’étranger nous intéresse:



Comment les couples mariés sont-ils imposés dans votre pays de résidence? Quels en sont les avantages et les inconvénients?



Partagez-nous votre expérience!

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles.

«Je ne vis pas en Gambie pour rencontrer d’autres Suisses. Si tel est l’objectif de l’émigration, alors autant rester au pays. Il y a plus de Suisses là-bas.»

Témoignage de notre lecteur «boillat»

Cette citation est tirée d’un débat de nos archives. Nous y demandions à nos lectrices et nos lecteurs à l’étranger s’ils vivent dans un lieu où résident de nombreux autres Suisses.

Dans le cadre de notre travail journalistique, nous sommes régulièrement à la recherche de Suisses de l’étranger prêts à témoigner de leur quotidien dans différentes régions du monde. En ce moment, nous serions très intéressés à pouvoir nous entretenir avec des Suisses vivant au Groenland ou en Iran.

Vivez-vous sur place ou connaissez-vous un compatriote dans l’une de ces régions? N’hésitez pas à me contacter par courriel: melanie.eichenberger@swissinfo.ch

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

Les SwissCommunity Days d’août 2025 ont marqué le début de la nouvelle législature 2025-2029 du Conseil des Suisses de l’étranger – le «Parlement de la Cinquième Suisse». Avec 71 sièges sur 140, plus de la moitié de l’organe a été renouvelée.

Swissinfo s’est entretenu avec plusieurs nouvelles déléguées et nouveaux délégués et leur a posé la question suivante: que souhaitez-vous accomplir au sein du Conseil des Suisses de l’étranger?

Vous trouverez ci-dessous le dernier épisode de notre minisérie vidéo, dans laquelle nous avons donné la parole, ces derniers mois, aux nouveaux élus.

Plus Communauté des Suisses de l’étranger Les nouveaux délégués du Conseil des Suisses de l’étranger présentent leurs objectifs Ce contenu a été publié sur Découvrez les nouveaux membres du Conseil des Suisses de l’étranger grâce à notre série de vidéos. lire plus Les nouveaux délégués du Conseil des Suisses de l’étranger présentent leurs objectifs

En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les opinions de ses membres.

Nous sommes régulièrement à la recherche des personnes prêtes à témoigner de leur expérience devant la caméra. Cela vous tente? Alors, n’hésitez pas à me contacter par e-mail: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Dans cette infolettre, nous vous proposons une sélection haute en couleur d’histoires que nous avons publiées récemment – à commencer par celle d’une personnalité hors du commun.

À 17 ans, Susanne Bartsch quitte la Suisse pour devenir une icône de la scène club new-yorkaise. Elle nous parle de style, de liberté – et même de son mariage inattendu, en tenue de créateur et sur un podium de défilé de mode.

Plus Le meilleur du contenu SSR Susanne Bartsch, icône des nuits branchées: «Jamais je n’ai voulu être une mariée!» Ce contenu a été publié sur Reine des nuits londoniennes puis new-yorkaises, Susanne Bartsch a quitté très jeune une Suisse trop étriquée à ses yeux. Interview. lire plus Susanne Bartsch, icône des nuits branchées: «Jamais je n’ai voulu être une mariée!»

Des lumières scintillantes de New York, nous partons à l’autre bout du monde – à Hawaï. Là-bas, une personnalité suisse montre ce que signifie l’engagement. Theres Ryf Desai aide, en tant que consule honoraire, ses compatriotes en détresse; qu’il s’agisse d’étudiants en séjour linguistique accidentés ou de touristes bloqués par des incendies de forêt.

Son portrait fait partie de notre série consacrée aux consuls honoraires suisses.

Plus Cinquième Suisse Theres Ryf Desai, consule honoraire à Hawaï: «Aider les autres est très gratifiant» Ce contenu a été publié sur En tant que consule honoraire, Theres Ryf Desai est la première interlocutrice des Suisses dans le paradis insulaire d’Hawaï. Portrait. lire plus Theres Ryf Desai, consule honoraire à Hawaï: «Aider les autres est très gratifiant»

Nous restons aux États-Unis – cette fois sur la piste d’une quête personnelle: celle de Nicole Holst, qui a voyagé de la Californie au Tessin pour visiter les villages de ses arrière-arrière-grands-parents. Il y a découvert davantage sur sa famille, ses racines et sur elle-même.

Plus Cinquième Suisse De la Californie au Tessin: voyage dans les villages suisses de mes ancêtres Ce contenu a été publié sur Les ancêtres de Nicole ont émigré du Tessin il y a plus d’un siècle. Cet été, elle s’y est rendue depuis la Californie afin d’en savoir plus sur les racines de sa famille. lire plus De la Californie au Tessin: voyage dans les villages suisses de mes ancêtres

Près de quatre semaines après le terrible incendie de Crans-Montana, la Suisse est au centre de l’attention internationale. La colère et la tristesse suscitées par le drame restent vives, et l’image du pays en pâtit. Alexandre Edelmann, directeur de Présence Suisse, explique comment un travail d’information rigoureux peut éviter un préjudice durable à l’image du pays.

Plus Politique suisse Alexandre Edelmann: «La plupart des raisons pour lesquelles la Suisse jouit d’une bonne image dans le monde n’ont pas disparu» Ce contenu a été publié sur Après le drame de Crans-Montana, le directeur de Présence Suisse estime qu’un important travail d’information sera nécessaire pour éviter un dégât d’image. lire plus Alexandre Edelmann: «La plupart des raisons pour lesquelles la Suisse jouit d’une bonne image dans le monde n’ont pas disparu»

Comme mentionné au début de cette lettre d’information: pour de nombreux Suisses de l’étranger, renouveler son passeport est synonyme de défi. Les témoignages de nos lectrices et lecteurs à l’étranger montrent comment la diaspora y fait face.

Plus Cinquième Suisse Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi Ce contenu a été publié sur Pour certains Suisses de l’étranger, l’éloignement des représentations diplomatiques a pour conséquence de rendre difficile le renouvellement de leurs papiers d’identité. Témoignages de la diaspora. lire plus Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi

Plus Cinquième Suisse Renouveler son passeport suisse à l’étranger: facile ou pas? La communauté répond Ce contenu a été publié sur Vivre à l’étranger signifie parfois parcourir des centaines de kilomètres pour renouveler ses papiers d’identité. Trois Suisses racontent leurs expériences, positives comme négatives. lire plus Renouveler son passeport suisse à l’étranger: facile ou pas? La communauté répond

L’émigration en toute simplicité

Vous prévoyez d’émigrer prochainement ou venez tout juste de vous installer dans un nouveau pays?⁠

Alors notre podcast «Adieu, merci la Suisse» est fait pour vous. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur l’émigration et la vie à l’étranger. Disponible partout où vous écoutez vos podcasts.

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo Explorez avec nous les multiples facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger dans notre podcast audio et vidéo. lire plus «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Plus La Suisse insolite Le plus vieil orgue du monde trône sur une colline valaisanne Ce contenu a été publié sur L’orgue de la cathédrale Notre-Dame de Valère à Sion attire aujourd’hui encore des passionnés du monde entier. lire plus Le plus vieil orgue du monde trône sur une colline valaisanne

Plus La Suisse insolite Le terme «jurassique» trouve son origine dans les montagnes suisses Ce contenu a été publié sur Le nom de cette période de l’ère du Mésozoïque vient de la chaîne montagneuse qui, à l’ouest du pays, sépare la Confédération et la France. lire plus Le terme «jurassique» trouve son origine dans les montagnes suisses

Texte traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

