«Earth Hour»: Eine Stunde dunkel im Zeichen des Klimaschutzes

Keystone-SDA

Um 20.30 Uhr wird es am Samstagabend anlässlich der "Earth Hour" der Naturschutzorganisation WWF dunkel in der Schweiz. Weltweit nehmen Millionen Menschen, tausend Städte und Unternehmen an der Aktion teil, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert.

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(Keystone-SDA) Einmal jährlich werden Gebäude oder Sehenswürdigkeiten während sechzig Minuten im Dunkeln gelassen. Am Samstagabend ist es wieder so weit: In der Schweiz setzen Städte, Gemeinden, Unternehmen, Schulen und Privatpersonen ein gemeinsames Zeichen für den Schutz der Natur.

Heute sei die «Earth-Hour» wichtiger denn je: «Die Natur ist nicht etwas Externes», sagte Thomas Vellacott, CEO von WWF Schweiz. «Geht es der Natur gut, geht es auch uns besser.» Mit dem Jubiläum der «Earth Hour» werden am Samstag «zwanzig Jahre weltweiten Engagements für Klima und Biodiversität» gefeiert.