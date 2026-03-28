The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

«Earth Hour»: Eine Stunde dunkel im Zeichen des Klimaschutzes

Keystone-SDA

Um 20.30 Uhr wird es am Samstagabend anlässlich der "Earth Hour" der Naturschutzorganisation WWF dunkel in der Schweiz. Weltweit nehmen Millionen Menschen, tausend Städte und Unternehmen an der Aktion teil, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einmal jährlich werden Gebäude oder Sehenswürdigkeiten während sechzig Minuten im Dunkeln gelassen. Am Samstagabend ist es wieder so weit: In der Schweiz setzen Städte, Gemeinden, Unternehmen, Schulen und Privatpersonen ein gemeinsames Zeichen für den Schutz der Natur.

Heute sei die «Earth-Hour» wichtiger denn je: «Die Natur ist nicht etwas Externes», sagte Thomas Vellacott, CEO von WWF Schweiz. «Geht es der Natur gut, geht es auch uns besser.» Mit dem Jubiläum der «Earth Hour» werden am Samstag «zwanzig Jahre weltweiten Engagements für Klima und Biodiversität» gefeiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft