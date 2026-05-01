«Keine grösseren Zwischenfälle» an 1. Mai-Demonstration in Basel

Keystone-SDA

Die Demonstration anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit am 1. Mai verlief ohne "grössere Zwischenfälle". Die Kantonspolizei Basel-Stadt schrieb am Freitag von rund 2500 Teilnehmenden.

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(Keystone-SDA) Statt geradeaus zum Marktplatz zu ziehen, bog der Kopf der Demonstration bei der Ankunft im Grossbasel nach 11 Uhr nach rechts in die Schifflände ab – ein «unbewilligter Umweg», wie es aus einem Lautsprecher hiess. Kurz darauf flogen aus der Menge mit Farbe gefüllte Gegenstände auf das Hotel Trois Rois. Sie hinterliessen Flecken auf der Fassade, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Die Spitze zog weiter zum Universitätsspital Basel, wo eine Rede gehalten wurde. Die Demonstrierenden kritisierten die Arbeitsverhältnisse für Pflegende und es hiess, Spitäler würden wie Unternehmen geführt und es werde auf Kosten der Mitarbeitenden gespart. Auch kritisierten sie den Nationalrat, der die Pflegeinitiative «abgeschmettert» habe.

Laut der Polizei kam es am Blumenrain und auf der oberen Lyss bei mehreren Gebäuden zu Farbschmierereien. Insgesamt sei die Demo aber friedlich verlaufen. Der Teil des Zuges, der abbog, sei dann via Kohleberg marschiert. Für beide Teile habe die Demonstration gegen 12.30 Uhr auf dem Barfüsserplatz geendet.

Start pünktlich um 11 Uhr

Der Demonstrationszug hatte sich pünktlich um 11 Uhr vom Messeplatz aus in Bewegung gesetzt. Dabei wurden verschiedentlich antikapitalistische und antiimperialistische Parolen skandiert und Lieder gesungen. Kurz nach 11 Uhr richteten sie sich gegen die USA und gegen Israel.

Zwischendurch hielt die Demonstration an und es wurden kurze Reden gehalten. In der Clarastrasse bezeugten die Demonstrierenden ihre Solidarität mit den Palästinensern. «Wir sind alle Kinder Gazas» hiess es etwa auf Französisch. Auf dem Claraplatz wurden imperialistische Kriege kritisiert, und auf der Mittleren Brücke das patriarchale System.