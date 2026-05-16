«Schlich ein Puma in den Tag» gewinnt Kinder- und Jugendbuchpreis

Keystone-SDA

Die Illustratorin Verena Pavoni, die Dichterin Lena Raubaum und die Buchgestalterin Franziska Walther stehen hinter dem Kinderbuch "Schlich ein Puma in den Tag". Sie werden dafür mit dem Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 ausgezeichnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Titel «Schlich ein Puma in den Tag» ist auch Programm des Kinderbuches. Denn die Bilder des Pumas und weiterer Tiere entstehen Seite für Seite. Die Kratzbilder von Verena Pavoni treten in den Dialog mit den Gedichten von Lena Raubaum. Und am Ende werden die Kinder dazu angeregt, ein eigenes Tier in Bild und Text aufs Papier schleichen zu lassen.

Und so verweist der Titel auch darauf, dass die Entstehung von Kunst ein Prozess ist. Diesen Aspekt des Buches lobte die Jury.

Der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 wurde im Rahmen der Solothurner Literaturtage am Samstag verliehen. Er ist mit 10’000 Franken dotiert. Nominiert waren vier weitere Bücher: «Herschel, der Gespensterhund», «Jean-Blaise papa poule», «Le petit roi» und «Oceano». Die Nominierten erhalten je 2500 Franken.