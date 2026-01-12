«We did it»: Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet

Keystone-SDA

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: "We did it" ("Wir haben es getan").

(Keystone-SDA) Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiss gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen – beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar.

Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung Anfang 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film «Army Of Thieves» (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Auch danach standen sie zusammen vor der Kamera, zum Beispiel für den Thriller «Brick».