«White Lotus»-Star Jason Isaacs: Seit 27 Jahren trocken

"White Lotus"-Star Jason Isaacs hat beschrieben, wie er vor fast 30 Jahren von Drogen und Alkohol losgekommen ist. Alles begann mit einer Nacht in der Sauna. "Heute vor 27 Jahren ging die Sonne über den ersten 24 Stunden auf, die ich in meinem gesamten Erwachsenenleben ohne Drogen oder Alkohol verbracht hatte", schrieb der 62-jährige Brite auf Instagram.

(Keystone-SDA) Er habe die ganze Nacht nicht getrunken und in einer öffentlichen Sauna verbracht, um sich von der «Versuchung» abzulenken. «Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, aber als ich an diesem Morgen blinzelnd, rosig und völlig überkocht herauskam, spürte ich etwas, das ich seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt hatte. Hoffnung. Ich hatte eine Nacht überstanden. Wer wusste schon, was noch alles möglich war?»

«Es gibt immer einen Weg zurück»

Seitdem habe er diesen Suchtmitteln «einen Tag nach dem anderen» und manchmal auch nur eine Stunde oder einen Atemzug nach dem anderen widerstanden, berichtet Isaac. Er wolle mit dieser Nachricht anderen dabei helfen, sich auch für sich selbst ein anderes Leben vorstellen zu können.

«Egal, wie weit ihr euch entfernt glaubt, egal, wie unumkehrbar euch eure Situation erscheint, es gibt immer einen Weg zurück.» Heute sei er «so dankbar, im Leben präsent zu sein – selbst für die schlimmen Dinge, die schmerzhaften, die beängstigenden».

Isaacs spielte in den «Harry Potter»-Filmen Draco Malfoys Vater Lucius Malfoy. In Staffel drei der Hit-Serie «White Lotus» war er als verzweifelter Familienvater zu sehen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
49 Kommentare
Diskussion anzeigen

Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
