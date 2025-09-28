«Zauberformel» im Könizer Gemeinderat bestätigt
Die "Zauberformel" im Könizer Gemeinderat hat Bestand. Bei den Wahlen vom Wochenende wurden nebst Gemeindepräsidentin Tanja Bauer (SP) je ein Mitglied der Grünen, der GLP, der FDP und der SVP gewählt.
(Keystone-SDA) Das gaben die Behörden am Sonntagabend bekannt. Bauer und Thomas Marti (GLP) schafften die Wiederwahl. Neu gewählt wurden Dominique Bühler (Grüne), Dominic Amacher (FDP) und Kathrin Gilgen (SVP). Die Wahlbeteiligung betrug 42,6 Prozent.