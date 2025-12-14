«Zweiter Geburtstag» für Ex-Kunstturnerin Stefanie Siegenthaler

Die vor einem Jahr zurückgetretene Kunstturnerin Stefanie Siegenthaler kämpfte diesen Herbst mit Erfolg gegen eine Krebs-Erkrankung an. Den Tag, als sie offiziell wieder als geheilt galt, bezeichnet die Zürcherin als "zweiten Geburtstag".

(Keystone-SDA) Nach ihrem Rücktritt begann Siegenthaler eine Ausbildung zur medizinischen Masseurin. Die Schule sei aber schlagartig in den Hintergrund gerückt, als es ihr im Sommer immer schlechter ging und sie schliesslich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten habe, berichtet die 27-Jährige im «Sonntagsblick».

Zwei Worte hätten sie durch die schwierigen Wochen getragen: positiv und heilbar. Kleine Geschenke nach jeder ihrer sechs Chemotherapien hätten ihr zudem wieder neue Kraft gegeben.

Schliesslich erhielt Siegenthaler am 19. November die erlösende Nachricht, dass sie den Krebs besiegt hatte. Draussen hätten Freundinnen mit einer Konfettikanone gewartet. «Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen», so die ehemalige Stuffenbarren-Spezialistin.

Nach den Erfahrungen geht Siegenthaler entspannter durch das Leben, wie sie im Interview verrät – auch wenn die Verarbeitung der Leidenszeit noch nicht abgeschlossen sei. Alltägliche Probleme wirkten kleiner, und vieles, was sie früher gestresst habe, nehme sie gelassener.