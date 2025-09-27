The Swiss voice in the world since 1935
Ökonomiegebäude in Roggwil TG abgebrannt – Niemand verletzt

Keystone-SDA

Beim Brand eines Ökonomiegebäudes in Roggwil im Thurgau ist am Samstag hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf einige Hunderttausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 12 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Ökonomiegebäude im Weiler Esserswil in Flammen stehe, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstagnachmittag mit. Die Feuerwehren Roggwil und Arbon kamen mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und bekämpften den Brand. Im brennenden Gebäude befanden sich unter anderem ein Heulager und Maschinen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
