Über 40’000 Menschen am Fasnachtsumzug in Bellinzona

Keystone-SDA

Mehr als 40'000 Menschen haben am Sonntag den grossen Fasnachtsumzug mit 53 Gruppen und Guggen in Bellinzona besucht. Sujets am sogenannten Rabadan waren unter anderem Nemo und der Wahlbetrug von Arbedo-Castione vom vergangenen Frühling.

(Keystone-SDA) Anlässlich des 162. Rabadans haben am diesjährigen Umzug vom Sonntag – dem Corteo – 53 Gruppen und Guggen teilgenommen. Unter den Formationen waren auch zahlreiche aus der Deutschschweiz.

Der Mediensprecher des Organisationskomitees sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, man habe einen «Besucherrekord» erzielt – zumindest hinsichtlich der letzten Jahre. Im vergangenen Jahr besuchten wegen nicht so guten Wetters deutlich weniger Menschen den grossen Fasnachtsumzug.

Unter stahlblauem Himmel und bei angenehmen Temperaturen zogen am Sonntagnachmittag farbenfrohe und lärmende Fasnachtsgruppen durch die Hauptstrassen Bellinzonas. Besonders ins Auge stachen dabei die rot-weissen Flugzeuge der Gruppe «Crèpe de la Crèpe» aus Bellinzona, welche sich mit dem möglichen Ende der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse der Schweizer Armee auseinandersetzte.

Auch Nemo war in Bellinzona

Die «Combricola di Formighin» aus Biasca nahmen den Wahlbetrug in Arbedo-Castione vom vergangenen Frühjahr auf die Schippe und trugen übergrosse Tip-Ex-Fläschchen vor sich her. Auf einem grossen «Eurovision»-Wagen war ein ganz in Hellrosa gekleideter Nemo zu sehen, der sich immer wieder vor dem Publikum verbeugte.

Der Auftakt des närrischen Treibens in der Tessiner Hauptstadt war am Donnerstag. Sowohl am ersten als auch am zweiten Fasnachtsabend seien je rund 30’000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, sagte der Mediensprecher des Rabadans. Aussergewöhnliche Vorfälle habe es bislang keine gegeben.

Der Rabadan gilt als grösste und wichtigste Fasnacht des Tessins. Rabadan bedeutet im Piemonteser Dialekt Lärm. Angeführt wird der Carnevale vom Re – dem König. Dieser erhält am Schmutzigen Donnerstag vom Stadtpräsidenten den (symbolischen) Schlüssel zu den Stadttoren. Danach haben während fünf Tagen die Narren das Sagen. Höhepunkt des Rabadans ist jeweils der grosse Umzug vom Sonntag.