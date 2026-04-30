Überholmanöver in Gommiswald SG endet mit schwerem Unfall

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Töfffahrer hat sich am Mittwochabend in Gommiswald beim Überholen schwer verletzt: Er prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen und musste ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Der 18-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit seinem Motorrad von Uznach herkommend in Richtung Ricken unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt.

Demnach überholte der Töfffahrer am Ausgang von Gommiswald innerorts zwei Autos. Dabei habe er einen entgegenkommenden Lastwagen übersehen und eine Kollision nicht mehr verhindern können. Er prallte mit seinem Motorrad in die linke Fahrzeugseite des Lastwagens.

Bei der Kollision verletze sich der junge Mann schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschliessend ins Spital geflogen. Der 57-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 13’000 Franken.