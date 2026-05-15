Überraschung in Cannes: Ehrenpalme für John Travolta

Keystone-SDA

Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der "Pulp Fiction"- und "Grease"-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. "Das ist grösser als ein Oscar."

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Trophäe erhielt John Travolta noch vor der Vorführung seines Regiedebüts «Nachtflug nach L.A.». Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch, das er einst für seinen Sohn Jett schrieb, der 2009 starb. Der Hollywood-Star, selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt darin von einem Achtjährigen auf seiner ersten Flugreise. In dem Film spielt seine Tochter Ella Bleu Travolta mit, die ebenfalls zur Premiere kam.

Travolta war Ende der 1970er Jahre mit Filmen wie «Saturday Night Fever» und «Grease» zum Weltstar geworden. Mit der Auszeichnung schliesst sich für ihn auch ein Kreis: Der Gangsterfilm «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino, in dem Travolta den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes.

Auf die Frage von Festivalchef Thierry Frémaux, ob dies der Beginn einer zweiten Karriere als Regisseur sei, liess Travolta eine klare Antwort offen. Er mache Filme aus Leidenschaft, sagte er – und genau das habe für dieses Projekt gegolten. Sein Regiedebüt wurde in Cannes mit grossem Applaus aufgenommen.