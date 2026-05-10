115’000 Tanzende in 46 Schweizer Dörfern und Städten

Keystone-SDA

Vom Mittwoch bis Sonntag hat das Tanzfest der Schweiz in 46 Dörfern und Städten rund 115'000 Teilnehmende verzeichnet. Die Veranstalter sprechen von einem erneuten Rekord, wie sie zum Festivalabschluss mitteilten.

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(Keystone-SDA) Vom grossen Choreo-Anlass mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern auf dem Berner Bundesplatz bis zum intimen Zusammentreffen von Flamenco-Tanz mit Appenzeller Volksmusik in Rapperswil: In mittlerweile 21 Ausgaben will das Tanzfest in der Schweiz den Tanz einem breiten Publikum zugänglich machen und dieses zum Mitmachen anregen.

Während fünf Tagen fanden gemäss Angaben der Organisatoren von Basel bis Brig und von Freiburg bis St. Gallen rund 600 Aufführungen und 800 Tanzkurse statt. Neben lokalen Anlässen tourten 13 Compagnie durch die teilnehmenden Gemeinden.