12-Jährige bei Unfall in Rümlang durch Inselschutzpfosten verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall in Rümlang ist am Freitagmittag ein 12-jähriges Mädchen durch einen Inselschutzpfosten leicht verletzt worden. Dieser wurde weggeschleudert, als ein 80-jähriger Lenker eine Verkehrsinsel überfuhr.

(Keystone-SDA) Der 80-Jährige prallte danach in ein korrekt entgegenkommendes Auto und die Kreisel-Mittelinsel, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagnachmittag mitteilte. Er verletzte sich leicht, Die 40-jährige Lenkerin des anderen Autos blieb unverletzt.

Der 80-Jährige fiel offenbar schon zuvor durch einen unkontrollierten Fahrstil auf. Laut Mitteilung mussten auf der Glattalstrasse mehrere Fussgänger und Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Vor dem Kreisel fuhr der Mann dann auch einen Kandelaber um.

Die Ursache für den Unfall wird noch abgeklärt. Erste Anzeichen deuten laut Kantonspolizei aber auf ein medizinisches Problem beim Autofahrer hin.