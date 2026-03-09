The Swiss voice in the world since 1935
16-Jähriger fährt im Kanton Luzern mit Auto der Polizei davon

Keystone-SDA

Die Strolchenfahrt eines 16-Jährigen von Emmenbrücke bis Sursee LU hat am Freitag in einer Wiese geendet. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 8000 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wollte die Polizei den minderjährigen Autofahrer am Freitag nach 23 Uhr in Emmenbrücke kontrollieren. Der Jugendliche sei aber mit übersetzter Geschwindigkeit auf die A2 und dann auf der Autobahn nach Sursee gefahren, hiess es im Communiqué.

Der 16-jährige Automobilist lenkte sein Fahrzeug darauf auf der Surentalstrasse Richtung Geuensee. Er kam von der Strasse ab und blieb in einer Wiese stecken.

Die Strolchenfahrt wird von der Jugendanwaltschaft untersucht.

