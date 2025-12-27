The Swiss voice in the world since 1935
17-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Auto in Bözen AG

Keystone-SDA

Ein 17-Jähriger hat in der Weihnachtsnacht in Bözen AG mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht. Der Jugendliche war allein unterwegs und nur im Besitz eines Lernfahrausweises.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, prallte der junge Lenker am Donnerstag kurz vor 23.00 Uhr mit einem Personenwagen gegen zwei parkierte Autos und anschliessend in eine Hausfassade. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Gegenüber der Polizei gab er an, das Auto kurz zuvor entwendet zu haben. Am Gebäude und Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm dem Jugendlichen den Lernfahrausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab. Zudem wird er bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

