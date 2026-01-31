The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

17-Jähriger in Näfels GL mit gestohlenem Firmenauto erwischt

Keystone-SDA

Die Glarner Kantonspolizei hat am Freitagabend einen 17-jährigen Autofahrer angehalten, nachdem sich dieser von einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Abklärungen zeigten, dass er keinen gültigen Führerschein und das Auto zuvor von seiner Arbeitsstelle gestohlen hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen Verdachts auf Fahrunfähigkeit ordneten die Einsatzkräfte beim Jugendlichen eine Blut- und Urinprobe an, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker wird sich demnach vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft