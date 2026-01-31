17-Jähriger in Näfels GL mit gestohlenem Firmenauto erwischt

Keystone-SDA

Die Glarner Kantonspolizei hat am Freitagabend einen 17-jährigen Autofahrer angehalten, nachdem sich dieser von einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Abklärungen zeigten, dass er keinen gültigen Führerschein und das Auto zuvor von seiner Arbeitsstelle gestohlen hatte.

(Keystone-SDA) Wegen Verdachts auf Fahrunfähigkeit ordneten die Einsatzkräfte beim Jugendlichen eine Blut- und Urinprobe an, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker wird sich demnach vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.