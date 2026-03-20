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18-Jähriger fährt in Ramsen SH 85 km/h zu schnell

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger ist auf einer Tempo-80-Strecke in Ramsen SH mit 165 km/h gerast. Die Schaffhauser Polizei konnte den Lenker später ausfindig machen und entzog ihm den Führerausweis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 18-Jährige hatte erst vor kurzem seinen Führerausweis auf Probe erlangt, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Mit 165 km/h statt der erlaubten 80 km/h raste er am 6. März kurz vor 20 Uhr über die Kantonsstrasse H332.

In den darauf folgenden Tagen ermittelte die Polizei den 18-Jährigen. Am Donnerstag wurde der Lenker an seinem Wohnort im Kanton St. Gallen angehalten und der Schaffhauser Polizei zugeführt. Seine Fahrberechtigung wurde vorläufig aberkannt und sein Führerausweis eingezogen.

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