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18-Jähriger wird im Ausgang in Basel mit Messer verletzt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat in der Nacht auf Sonntag einen 20-jährigen Schweizer und einen 23-jährigen Italiener festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, bei einer Auseinandersetzung einen 18-Jährigen verletzt zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwischen einer Gruppe und zwei Männern kam es in der Nähe des Barfüsserplatzes kurz nach Mitternacht zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, später wurde der Streit mit Gewalt fortgesetzt. Einer der beiden Verhafteten soll dabei den 18-Jährigen mit einem Messer verletzt haben, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte.

Das Opfer musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen nach einer kurzen Flucht festnehmen. Sie ermittelt nun den Grund der Auseinandersetzung und den genauen Tathergang.

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