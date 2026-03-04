The Swiss voice in the world since 1935
19-Jähriger stirbt nach Stromschlag beim Bahnhof in Erstfeld UR

Keystone-SDA

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Areal des Bahnhofs Erstfeld ums Leben gekommen. Er geriet laut der Urner Staatsanwaltschaft in die Nähe einer Fahrleitung und erlitt dabei einen tödlichen Stromschlag.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 19-jährige somalische Staatsangehörige auf dem Bahnhofareal auf. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in die «Gefahrenzone» der Fahrleitung einer stehenden Zugkomposition, wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde der Mann im Bereich der Starkstromleitung von einem Stromschlag getroffen und tödlich verletzt.

