20-jähriger Autofahrer stirbt bei Kollision in Oberrüti AG

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 20-Jähriger ist am späten Samstagabend bei einer Kollision mit einem anderen Auto zwischen Oberrüti und Sins AG noch an der Unfallstelle verstorben. Die beiden Insassen des zweiten Wagens blieben derweil unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Kurz nach 23.30 Uhr bog der Kleinwagen des 20-jährigen Mannes von einer schmalen Nebenstrasse her in die Hauptstrasse ein. Dort prallte ein Mercedes heftig gegen den in die Hauptstrasse einmündenden Kleinwagen. Letzterer wurde in das angrenzende Bachbett geschleudert, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Trotz Reanimationsversuchen kam für den Mann jede Hilfe zu spät: Rettungsdienst und Polizei fanden den 20-Jährigen leblos im demolierten Wagen vor. Die beiden unverletzten 18-jährigen Mercedes-Insassen wurden zur Kontrolle ins Spital von Muri AG gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Weil vom Ford Motorenöl in das Bächlein floss, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre, wie die Polizei weiter mitteilte. Die genauen Umstände der fatalen Kollision und deren Ursache waren am Sonntag noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.