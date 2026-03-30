20. Ausgabe des Tanzfestivals Steps hat «Erwartungen übertroffen»

Keystone-SDA

Das 20. Steps ist am Sonntag nach vier Wochen zu Ende gegangen. Die Verantwortlichen sprechen von einer erfolgreichen Ausgabe des Tanzfestivals, das alle zwei Jahre zeitgenössischen Tanz in allen Teilen der Schweiz zur Aufführung bringt.

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(Keystone-SDA) «36 ausverkaufte Vorstellungen und eine durchschnittlich erreichte Auslastung der Vorstellungen von über 80 Prozent haben unsere Erwartungen nicht nur übertroffen, sondern bereiten mir persönlich grosse Freude», lässt sich Festivaldirektorin Valeria Felder in einer Mitteilung von Montag zitieren.

Auf dem Programm standen 74 Vorstellungen an 38 Spielorten während 25 Tagen. Das Publikum hat nationale und internationale Comapgnien erlebt, die auch Weltpremieren auf die Bühne gebracht haben. Den Schlusspunkt setzte am letzten Festivalabend unter anderen die schwedische GöteborgsOperans Danskompani in Lugano mit «Hammer». Für diese Aufführung seien Besucherinnen und Besucher von weither, auch aus Italien, extra angereist, hiess es gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Abschlussaufführungen waren «Play Dead» des kanadischen Kollektivs People Watching in Nyon VD und «Beyond» von der belgischen Compagnie Circumstances in Vernier GE.

Zudem hat sich Steps auf die Fahnen geschrieben, auch junge Menschen für den zeitgenössischen Tanz zu begeistern. Deshalb standen 78 Schulworkshops und Schulvorstellungen auf dem Programm. 1700 Kinder und Jugendliche haben laut Mitteilung an den Workshops teilgenommen, 1900 weitere besuchten die Vorstellungen.

Das 21. Steps ist für 2028 vom 2. bis 26. März geplant.