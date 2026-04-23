The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

21 Rinder auf Hof in Vorarlberg (A) wegen Rindertuberkulose getötet

Keystone-SDA

In einem Landwirtschaftsbetrieb im Bezirk Dornbirn (A) sind am Mittwoch alle 21 Rinder eines Hofs getötet worden. Bei der Hälfte der Tiere wurde der Tuberkulose-Erreger TBC nachgewiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Da mehrere Rinder des betroffenen Hofs kürzlich in einen anderen Betrieb gebracht wurden, sei letzterer vorsorglich gesperrt worden, schrieb das Land Vorarlberg am Donnerstag in einer Mitteilung. Weitere sechs Tiere wurden dort zu Diagnosezwecken getötet. Weitere Untersuchungen laufen.

Damit sind laut Angaben der Behörden aktuell sechs Höfe in Vorarlberg – zwei im Bezirk Bregenz, drei im Bezirk Dornbirn und ein Betrieb im Bezirk Bludenz – gesperrt.

Die Rindertuberkulose, die sich vom Wild auf Nutztiere überträgt, sorgt seit Jahren für Schaden in der Vorarlberger Landwirtschaft. Im vergangenen Januar wurden auf einem Hof im Bregenzerwald 55 Rinder wegen des Verdachts auf TBC getötet. Zuvor fiel ein TBC-Hauttest bei 25 Tieren positiv aus.

Massnahmen in den Betrieben, in der Jagd und umfangreiche Tests sollen die Erkrankung zurückdrängen. Als Hauptquelle der Ansteckung der Rinder gilt der Kontakt mit TBC-infiziertem Rotwild während des Alpsommers.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft