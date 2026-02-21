22-Jähriger begeht Raserdelikt mit 164 km/h in Chur

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend auf der Umfahrung Süd in Chur mit 164 km/h gemessen worden. Damit habe er ein Raserdelikt begangen, wie die Stadtpolizei Chur am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Erlaubt seien an der betreffenden Stelle 80 km/h. Nach Abzug der Sicherheitsmarge habe der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 79 km/h überschritten. Ihm sei der Führerausweis auf der Stelle abgenommen worden. Er werde bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.